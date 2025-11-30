Осуждённые по делу смертельного сидра пытаются добиться смягчения наказания

Во время разбирательства предприниматели частично признали вину, однако заявили, что между ними не было заранее продуманного сговора. Теперь они пытаются оспорить приговор и рассчитывают на смягчение наказания. Если апелляции примут к рассмотрению, материалы отправят в Самарский областной суд.