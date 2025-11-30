Ричмонд
Осуждённые по делу смертельного сидра пытаются добиться смягчения наказания

Бизнесмены Артём Айрапетян и Анар Гусейнов, признанные виновными в производстве опасного сидра «Мистер Сидр», подали апелляционные жалобы. Информация о поступлении документов размещена в картотеке дел Красноглинского районного суда Самары. Об этом сообщает «КП-Самара».

Источник: Аргументы и факты

Напомним, в сентябре суд назначил Айрапетяну 8 лет лишения свободы, Гусейнову — 9 лет. Их признали причастными к выпуску продукции, содержащей метанол, который стал причиной массовых отравлений. Пострадавшим суд присудил компенсацию в общем размере 36,5 млн рублей, которые осужденные должны выплатить солидарно.

Во время разбирательства предприниматели частично признали вину, однако заявили, что между ними не было заранее продуманного сговора. Теперь они пытаются оспорить приговор и рассчитывают на смягчение наказания. Если апелляции примут к рассмотрению, материалы отправят в Самарский областной суд.