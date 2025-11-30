В Ростовской области за сутки потушили 7 пожаров, на месте ДТП спасли человека

Также в телеграм-канале экстренного ведомства опубликовали прогноз погоды на сегодня, 30 ноября. Ветер ожидается восточный и юго-восточный 7−12 м/с, в отдельных районах может быть до 14 м/с. Дневная температура воздуха в среднем сохранится в районе +2−7 градусов, по югу прогнозируют до +11.