Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области за сутки потушили 7 пожаров, на месте ДТП спасли человека

Суточную статистику происшествий предоставили в МЧС России по Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

За сутки 29 ноября в Ростовской области потушили несколько пожаров, потребовалась помощь на местах ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Всего произошло семь техногенных пожаров. На места с дорожными авариями спасатели выезжали четыре раза, был спасен человек.

В тушении пожаров и ликвидации последствий ДТП задействовали 136 специалистов МЧС и 34 единицы техники.

Также в телеграм-канале экстренного ведомства опубликовали прогноз погоды на сегодня, 30 ноября. Ветер ожидается восточный и юго-восточный 7−12 м/с, в отдельных районах может быть до 14 м/с. Дневная температура воздуха в среднем сохранится в районе +2−7 градусов, по югу прогнозируют до +11.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.