В Ростовской области за сутки потушили 7 пожаров, на месте ДТП спасли человека

За сутки 29 ноября в Ростовской области потушили несколько пожаров, потребовалась помощь на местах ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Всего произошло семь техногенных пожаров. На места с дорожными авариями спасатели выезжали четыре раза, был спасен человек.
В тушении пожаров и ликвидации последствий ДТП задействовали 136 специалистов МЧС и 34 единицы техники.
Также в телеграм-канале экстренного ведомства опубликовали прогноз погоды на сегодня, 30 ноября. Ветер ожидается восточный и юго-восточный 7−12 м/с, в отдельных районах может быть до 14 м/с. Дневная температура воздуха в среднем сохранится в районе +2−7 градусов, по югу прогнозируют до +11.
