34 иностранца эвакуировали казахстанские спасатели из автобуса на трассе

Всех спасенных отправили в пункт обогрева неподалеку.

Источник: Freepik

АЛМАТЫ, 30 ноя — Sputnik. 34 иностранца эвакуировали казахстанские спасатели из автобуса на трассе в Кызылординской области, сообщили в МЧС.

«На пульт 112 поступило сообщение о том, что на автодороге “Карабутак-Кызылорда-Шымкент”, на 73-м километре в Аральском районе Кызылординской области, сломался автобус с иностранными гражданами», — говорится в сообщении.

В автобусе было 34 человека.

Конкретное гражданство пассажиров в ведомстве не сообщили, но отметили, что пассажиры ехали из Российской Федерации в г. Сарыагаш.

На место происшествия были направлены спасатели МЧС. Они эвакуировали всех 34 человек в пункт обогрева, расположенный вблизи города Аральск.