АЛМАТЫ, 30 ноя — Sputnik. 34 иностранца эвакуировали казахстанские спасатели из автобуса на трассе в Кызылординской области, сообщили в МЧС.
«На пульт 112 поступило сообщение о том, что на автодороге “Карабутак-Кызылорда-Шымкент”, на 73-м километре в Аральском районе Кызылординской области, сломался автобус с иностранными гражданами», — говорится в сообщении.
В автобусе было 34 человека.
Конкретное гражданство пассажиров в ведомстве не сообщили, но отметили, что пассажиры ехали из Российской Федерации в г. Сарыагаш.
На место происшествия были направлены спасатели МЧС. Они эвакуировали всех 34 человек в пункт обогрева, расположенный вблизи города Аральск.