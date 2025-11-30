Ричмонд
Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 146 человек

ПЕКИН, 30 ноя — РИА Новости. Число погибших при пожаре в жилом комплексе в специальном административном районе (САР) КНР Гонконге выросло до 146, сообщила в воскресенье полиция города.

Источник: Reuters

«По состоянию на 16.00 (по местному времени, 11.00 мск — ред.) пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court унес жизни 146 человек», — говорится в сообщении полиции.

Сильнейший за последние 17 лет в Гонконге пожар 26 ноября охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court. По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации Wang Fuk Court. Пожар начался в первом здании жилого комплекса, а затем распространился еще на три здания.

Ранее пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге консул Екатерина Богучарская заявила РИА Новости, что сообщений о гражданах РФ среди погибших или пострадавших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге не поступало.