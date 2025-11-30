В Самарской области Lada Granta улетела в кювет, два человека пострадали

30 ноября в Самарской области произошло серьезное ДТП. Как сообщили в Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, на 302 км подъезда к Ульяновску федеральной трассы М-5 в Сызранском районе легковой автомобиль Lada Granta съехал в кювет и опрокинулся.