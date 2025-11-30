В Самарской области Lada Granta улетела в кювет, два человека пострадали

30 ноября в Самарской области произошло серьезное ДТП. Как сообщили в Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, на 302 км подъезда к Ульяновску федеральной трассы М-5 в Сызранском районе легковой автомобиль Lada Granta съехал в кювет и опрокинулся.
По предварительной информации, водитель и пассажир иномарки получили травмы различной степени тяжести. Обоих пострадавших экстренно доставили в центральную городскую больницу Сызрани.
На место происшествия оперативно прибыли расчеты пожарно-спасательного отряда № 47 противопожарной службы Самарской области. Специалисты провели комплекс аварийно-спасательных работ, включая стабилизацию транспортного средства и отключение аккумуляторной батареи для обеспечения безопасности на месте происшествия.
В ликвидации последствий ДТП также принимали участие сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.