Криминал или случайность: СК ждет доклад о гибели студента в Крыму

Информация о случившемся появилась в эфире федерального телеканала. В материале говорилось, что студент с друзьями отправился купаться в море. Молодой человек утонул, но его родители считают, что причина может быть не в трагичной случайности, а носит криминальный характер.
«Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту проведена процессуальная проверка», — говорится в публикации.
Дело находится на личном контроле главы СК России Александра Бастрыкина.
Ранее сообщалось, что с начала года в море и на других водных объектах Крыма погибли 28 человек.