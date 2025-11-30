Ричмонд
Криминал или случайность: СК ждет доклад о гибели студента в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования гибели студента в Крыму, сообщают в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Информация о случившемся появилась в эфире федерального телеканала. В материале говорилось, что студент с друзьями отправился купаться в море. Молодой человек утонул, но его родители считают, что причина может быть не в трагичной случайности, а носит криминальный характер.

«Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту проведена процессуальная проверка», — говорится в публикации.

Дело находится на личном контроле главы СК России Александра Бастрыкина.

Ранее сообщалось, что с начала года в море и на других водных объектах Крыма погибли 28 человек.