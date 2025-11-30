Проверка проводится после столкновения поезда и машины в Иркутской области

— Водитель легковушки выехал на пути. Машинист пытался затормозить, но расстояние было слишком маленьким. Избежать аварии не удалось. Подвижной состав с путей не сошел, движение других поездов продолжается в обычном режиме, — уточнили в пресс-службе ВСЖД.