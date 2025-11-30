Ричмонд
Проверка проводится после столкновения поезда и машины в Иркутской области

Водитель авто получил травмы, сейчас находится в больнице.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Как ранее сообщала КП-Иркутск, на перегоне между станциями Янталь и Ручей столкнулись грузовой поезд и автомобиль.

— Водитель легковушки выехал на пути. Машинист пытался затормозить, но расстояние было слишком маленьким. Избежать аварии не удалось. Подвижной состав с путей не сошел, движение других поездов продолжается в обычном режиме, — уточнили в пресс-службе ВСЖД.

В Братском следственном отделе на транспорте Восточного МСУТ СК России подтвердили, что водитель автомобиля пострадал. Сейчас находится в больнице под наблюдением медиков. В это время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава СКР взял на контроль дело о гибели мужчины от собак в Братске.