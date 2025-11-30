Жительница Ростовской области поверила мошенникам и потеряла 1,3 млн рублей

Потом начали звонить липовые сотрудники госслужб и правоохранители. Общение в итоге перешло в мессенджеры. С сентября по ноябрь аферисты уговаривали женщину переводить деньги. Под их руководством она перечислила на чужие счета все свои накопления, а также взятые в кредит средства. Пострадавшая осознала обман только тогда, когда осталась без денег.