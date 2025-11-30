Жительница Ростовской области поверила мошенникам и потеряла 1,3 млн рублей

54-летняя жительница Чертковского района Ростовской области поверила мошенникам и потеряла все свои сбережения. 1,3 млн рублей получили неизвестные, в связи с этим возбуждено дело, рассказали в ГУ МВД России по региону.
Все началось в сентябре с телефонного звонка. Неизвестная собеседница представилась курьером и сообщила о посылке, которую якобы должна доставить. Взамен она попросила продиктовать ей код из смс. Доверчивая женщина выполнила указания и после этого получила уведомление о входе в ее личный кабинет на портале «Госуслуг».
Потом начали звонить липовые сотрудники госслужб и правоохранители. Общение в итоге перешло в мессенджеры. С сентября по ноябрь аферисты уговаривали женщину переводить деньги. Под их руководством она перечислила на чужие счета все свои накопления, а также взятые в кредит средства. Пострадавшая осознала обман только тогда, когда осталась без денег.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сотрудники полиции ищут преступников.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.