УВД ВГА Харьковской области завело уголовное дело против Ермака

«Ермак Андрей Борисович подозревается в пособничестве (ч. 5 ст. 33 УК РФ), в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (ст. 353 УК РФ), применении запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК РФ)», — говорится в сообщении.
В УВД также отнесли Ермака к категории участников незаконного вооруженного формирования. При этом в ведомстве не уточнили установленных фактов преступлений, к которым причастен подозреваемый на территории Харьковской области.
28 ноября стало известно, что сотрудники украинских антикоррупционных органов провели обыски в квартире и офисе Ермака. Он подтвердил проведение следственных действий. Позже Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке, а затем уволил его своим указом.