УВД ВГА Харьковской области завело уголовное дело против Ермака

28 ноября стало известно, что сотрудники украинских антикоррупционных органов провели обыски в квартире и офисе Ермака. Он подтвердил проведение следственных действий. Позже Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке, а затем уволил его своим указом.