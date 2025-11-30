Ричмонд
В Ленобласти каршеринг вылетел на кладбище, сбил могильные плиты и перевернулся

К ликвидации необычного ДТП привлекли специалистов «Леноблпожспаса».

Источник: "Леноблпожспас"

Покой на кладбище в поселке Мга в Кировском районе Ленобласти потревожил каршеринг. Автомобиль вылетел с трассы, пробил забор, сбил несколько могильных плит и перевернулся. ДТП произошло около двух часов ночи в воскресенье, 30 ноября. Ликвидировать последствия аварии выезжали сотрудники «Леноблпожспаса». Они же поделились с «КП-Петербург» фотографией с места происшествия. Судя по снимку, водителю придется возмещать ущерб родственникам тех, чьи могилы он случайно разрушил.

— Водитель «Джили Таурей» не справился с управлением и съехал с дороги в сторону кладбища, где опрокинулся на крышу. На месте работал личный состав 130 пожарной части Кировского отряда «Леноблпожспаса», — рассказали в пресс-службе спасательной службы.

О состоянии здоровья водителя не сообщается. Известно, что он выжил. Во всех обстоятельствах ДТП будут разбираться полицейские.