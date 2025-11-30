Экс-главу филиала Россельхозцентра в Ростовской области осудили за растрату

По данным следствия, с августа 2017 по июль 2018 года тогда еще действующий руководитель «заключил контракты с мнимыми главами трех организаций». Договоры были связаны с предоставлением услуг и товаров. Условия в итоге так и не выполнили, при этом деньги были похищены.