Экс-главу филиала Россельхозцентра в Ростовской области осудили за растрату

В Ростовской области за растрату в 1,5 млн рублей осудили бывшего руководителя донского филиала Россельхозцентра. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
По данным следствия, с августа 2017 по июль 2018 года тогда еще действующий руководитель «заключил контракты с мнимыми главами трех организаций». Договоры были связаны с предоставлением услуг и товаров. Условия в итоге так и не выполнили, при этом деньги были похищены.
Приговор по части 4 статьи 160 УК РФ вынесли в Ворошиловском районном суде Ростова-на-Дону. Суд учел признание вины, наличие у подсудимого малолетних детей, а также возмещение ущерба и назначил 2 года и 7 месяцев колонии общего режима.
