В Екатеринбурге девушка угодила под колеса иномарки

Более подробной информации о состоянии девушки, а также о том, как именно и по чьей вине произошло столкновение, на данный момент нет. Судя по фотографии с места происшествия, иномарка выехала на тротуар, где находились пешеходы, в том числе пострадавшая. На фото девушка лежит под машиной.