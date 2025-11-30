Ричмонд
В Екатеринбурге девушка угодила под колеса иномарки

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием пешехода.

Источник: Telegram-канал "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбурге днем 30 ноября произошло ДТП. Как сообщают очевидцы Telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург», авария случилась в микрорайоне Уралмаш, на перекрестке с улицей Машиностроителей и переулком Суворовский. Столкнулось два автомобиля, один из них вынесло на тротуар. Известно, что пострадала девушка.

— Она была на светофоре. Реанимация приехала к ней, — рассказал очевидец Telegram-каналу.

Более подробной информации о состоянии девушки, а также о том, как именно и по чьей вине произошло столкновение, на данный момент нет. Судя по фотографии с места происшествия, иномарка выехала на тротуар, где находились пешеходы, в том числе пострадавшая. На фото девушка лежит под машиной.

Редакция «КП-Екатеринбург» запросила комментарий в отделе пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга. На момент публикации ответ ожидается.