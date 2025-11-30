Водитель уснул за рулем: два автомобиля столкнулись лоб в лоб в Минске

Авария случилась сегодня около 13.00 на пр. Независимости вблизи дома № 54. 56-летний водитель за рулем BMW выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем BYD. По предварительной информации, мужчина уснул за рулем.
В результате ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ.
Госавтоинспекторы напомнили: управлять транспортом в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено. «Если водитель почувствовал ухудшение самочувствия, необходимо остановиться в безопасном месте и отдохнуть», — подчеркнули в УГАИ.