Водитель уснул за рулем: два автомобиля столкнулись лоб в лоб в Минске

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автомобиля уснул за рулем и совершил ДТП в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Минского горисполкома

Авария случилась сегодня около 13.00 на пр. Независимости вблизи дома № 54. 56-летний водитель за рулем BMW выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем BYD. По предварительной информации, мужчина уснул за рулем.

В результате ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ.

Госавтоинспекторы напомнили: управлять транспортом в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено. «Если водитель почувствовал ухудшение самочувствия, необходимо остановиться в безопасном месте и отдохнуть», — подчеркнули в УГАИ.