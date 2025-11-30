Прокуратура начала проверку после аварий на газопроводе в Керчи

Прокуратура Крыма начала проверку по факту повреждения газопровода в Керчи, в результате которого более тысячи человек остались без газа.
В рамках организованных надзорных мероприятий будет проведен контроль за соблюдением законодательства в сфере ЖКХ, а также за ходом восстановительных работ.
«При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее глава городской администрации Олег Каторгин сообщил, что специалисты прилагают все усилия для оперативного устранения возникших проблем. Ожидается, что все неполадки будут устранены к концу дня.