Жителям Самары рассылают поддельные уведомления от имени Госуслуг

В Самаре зафиксирована новая волна мошенничества: горожанам массово приходят фейковые сообщения, якобы отправленные с портала Госуслуг.
Злоумышленники играют на чувстве тревоги — в письмах утверждается, что аккаунт пользователя пытаются взломать. После этого поступает звонок от «сотрудника техподдержки», который настойчиво предлагает срочно сменить пароль, озвучив код восстановления доступа. При этом мошенники могут оперировать реальными личными данными жертвы — СНИЛС, ИНН, паспортными реквизитами и другими сведениями.
Если человек сообщает код, преступники получают полный контроль над его учетной записью, что позволяет им оформить кредиты или использовать личную информацию в незаконных целях.
Эксперты советуют при получении подобных звонков сразу прерывать разговор, а в случае передачи конфиденциальных данных — немедленно обратиться в МФЦ для восстановления доступа и проверить последние операции в личном кабинете.