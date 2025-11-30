Жителям Самары рассылают поддельные уведомления от имени Госуслуг

Злоумышленники играют на чувстве тревоги — в письмах утверждается, что аккаунт пользователя пытаются взломать. После этого поступает звонок от «сотрудника техподдержки», который настойчиво предлагает срочно сменить пароль, озвучив код восстановления доступа. При этом мошенники могут оперировать реальными личными данными жертвы — СНИЛС, ИНН, паспортными реквизитами и другими сведениями.