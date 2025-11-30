Пенсионерка из Екатеринбурга устроила ДТП и сбила женщину на тротуаре

В Екатеринбурге 63-летняя пенсионерка строила ДТП на Уралмаше, после чего вылетела на тротуар и сбила пешехода. Об этом ЕАН сообщили в ГАИ Екатеринбурга.
ДТП произошло на перекрестке улиц Машиностроителей и Донбасской. Пенсионерка за рулем Peugeot 207 при повороте налево по зеленому сигналу светофора не предоставила преимущество в движении и врезалась в Toyota Camry, двигавшуюся со встречного направления. При ударе Peugeot 207 отбросило на тротуар, где под машину попала женщина-пешеход. С различными травмами 41-летняя пешеход доставлена в ГКБ № 23.
О виновнице аварии известно, что она имеет стаж вождения 14 лет, нарушений за ней раньше не было. В Toyota Camry находился 32-летний водитель тоже со стажем 14 лет, но привлекавшийся к административной ответственности 65 раз.
«В отношение водителя японской иномарки сотрудники полиции составили постановления по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ “Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям” и по ст. 12.6 КоАП РФ “Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым.