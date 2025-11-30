Пенсионерка из Екатеринбурга устроила ДТП и сбила женщину на тротуаре

ДТП произошло на перекрестке улиц Машиностроителей и Донбасской. Пенсионерка за рулем Peugeot 207 при повороте налево по зеленому сигналу светофора не предоставила преимущество в движении и врезалась в Toyota Camry, двигавшуюся со встречного направления. При ударе Peugeot 207 отбросило на тротуар, где под машину попала женщина-пешеход. С различными травмами 41-летняя пешеход доставлена в ГКБ № 23.