Трамвай врезался в дверь иномарки в Нижнем Новгороде

Трамвай влетел в дверь иномарки на улице Исполкома в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.
По информации ведомства, авария случилась 29 ноября. Женщина припарковала автомобиль рядом с трамвайными путями. Она открыла дверь, однако в этот момент проезжал трамвай, который врезался в нее.
В результате дверь закрыло, а женщине зажало ногу. Нижегородке потребовалась бригада скорой помощи.
