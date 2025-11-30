Ричмонд
Трамвай врезался в дверь иномарки в Нижнем Новгороде

В результате женщине зажало ногу.

Источник: пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области

Трамвай влетел в дверь иномарки на улице Исполкома в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

По информации ведомства, авария случилась 29 ноября. Женщина припарковала автомобиль рядом с трамвайными путями. Она открыла дверь, однако в этот момент проезжал трамвай, который врезался в нее.

В результате дверь закрыло, а женщине зажало ногу. Нижегородке потребовалась бригада скорой помощи.

Напомним, массовая авария произошла на улице Героя Рябцева в Нижнем Новгороде.