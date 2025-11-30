В Волгограде женщина ранила сожителя ножом в грудь во время застолья

В Кировском районе Волгограда обычное домашнее застолье едва не закончилось трагедией. Полиция задержала 40-летнюю местную жительницу, которую подозревают в нападении на своего 44-летнего сожителя, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
Инцидент произошел после совместного распития алкогольных напитков. По предварительной информации, между парой вспыхнула ссора. В разгар конфликта женщина схватила нож и нанесла мужчине удар в область груди.
Пострадавшего экстренно доставили в городскую больницу с проникающим ранением. Именно медики, оценив характер травмы, сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Сотрудники полиции оперативно установили и задержали подозреваемую. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщина задержана, в ближайшее время суд решит вопрос об избрании для нее меры пресечения на время проведения следствия.