В Волгограде женщина ранила сожителя ножом в грудь во время застолья

Пострадавшего экстренно доставили в городскую больницу с проникающим ранением. Именно медики, оценив характер травмы, сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Сотрудники полиции оперативно установили и задержали подозреваемую. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщина задержана, в ближайшее время суд решит вопрос об избрании для нее меры пресечения на время проведения следствия.