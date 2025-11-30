Экс-депутата парламента Азербайджана Гаджибейли задержали в Стамбуле

По словам Гюльтекин Гаджибейли, ей отказали в возможности сдать международный экзамен для оценки уровня владения английским языком IELTS. Экс-депутат также написала в посте, что не имеет никаких связей с Рамизом Мехтиевым — бывшим главой администрации президента Азербайджана. Его подозревали в подготовке госпереворота.