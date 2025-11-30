Под Воронежем ищут пенсионерку, нуждающуюся в медицинской помощи

Рост пропавшей около 160 сантиметров, у нее плотное телосложение, серо-голубые глаза, темно-русые волосы с проседью В день исчезновения на ней были темно-синяя куртка, бежевые вязаные брюки, черные сапоги и розово-сиреневая шапка.