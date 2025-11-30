Под Воронежем ищут пенсионерку, нуждающуюся в медицинской помощи

В Нововоронеже ищут 66-летнюю Ирину Воробьеву (Потемкину). Информацию разместили волонтеры «ЛизаАлерт Воронежская область». Пенсионерка не выходит на связь с 26 ноября. Как говорят родственники женщины, она нуждается в медицинской помощи.
Рост пропавшей около 160 сантиметров, у нее плотное телосложение, серо-голубые глаза, темно-русые волосы с проседью В день исчезновения на ней были темно-синяя куртка, бежевые вязаные брюки, черные сапоги и розово-сиреневая шапка.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Ирины Воробьевой, просят звонит по номерам 8−800−700−54−52 или 112.