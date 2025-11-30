Горевший в Черном море танкер потушили через двое суток

Как отмечает издание, ссылаясь на заявление министерства транспорта и инфраструктуры Турции, пожар на танкере Kairos, где во время движения в сторону России в Черном море возникли взрыв и огонь, полностью потушен.
Как писал «Ъ-Кубань», пожар на танкере Kairos начался после взрыва в машинном отделении в 28 морских милях от побережья Турции. Все 25 членов экипажа эвакуированы.
В пятницу 28 ноября было атаковано еще одно судно — танкер Virat. Происшествие случилось в 35 милях от турецкого берега. На борту в тот момент находились 20 членов экипажа. Как стало известно в субботу, танкер Virat был атакован повторно.