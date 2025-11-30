ТАСС: жертв при атаке на танкеры Virat и Kaitos с гражданами РФ на борту нет

«28−29 ноября танкеры Virat и Kaitos с мирными российскими гражданами на борту, находясь в исключительной экономической зоне Турции, несколько раз подверглись целенаправленным вероломным террористическим атакам. К счастью, благодаря мужеству и решительным действиям членов команд танкеров, подвергшихся нападению, удалось обойтись без жертв», — сообщили источники.
По их словам, «изучаются обстоятельства случившегося с целью установления всех организаторов и участников нападения и выработки мер реагирования».
«В настоящее время российская сторона находится в контакте с турецкими властями по данному вопросу, российские загранучреждения в Турции оказывают в этой ситуации все необходимое содействие», — отметили источники.
Танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии, направлявшиеся в Россию без груза, 28 ноября подали с небольшим интервалом сигналы бедствия, когда находились соответственно в 28 и 38 морских милях от побережья Турции в Черном море. На судне Kairos началось возгорание в районе машинного отделения, экипаж Virat сообщил о повреждениях корпуса, но крупного пожара на борту не было. Еще одна атака дронов была совершена на Virat утром 29 ноября.