В Волгограде подростки угнали «семерку», ключи от которой оставил владелец

Как выяснилось, преступление стало возможным из-за невнимательности самого автовладельца. Подростки, проходя мимо, заметили, что дверь машины не заперта, а в замке зажигания оставлены ключи. Не устояв перед соблазном прокатиться, они завели автомобиль.