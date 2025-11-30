В Волгограде подростки угнали «семерку», ключи от которой оставил владелец

В Краснооктябрьском районе Волгограда полиция оперативно раскрыла дело об угоне отечественного автомобиля. В отдел обратился 46-летний местный житель, который сообщил о пропаже своей «семерки» ВАЗ-2107, припаркованной возле его дома, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
Сотрудники уголовного розыска в короткий срок установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое 15-летних приятелей. В ходе беседы подростки полностью признали свою вину.
Как выяснилось, преступление стало возможным из-за невнимательности самого автовладельца. Подростки, проходя мимо, заметили, что дверь машины не заперта, а в замке зажигания оставлены ключи. Не устояв перед соблазном прокатиться, они завели автомобиль.
Поездка длилась недолго. Проехав несколько километров по городу, юные угонщики бросили транспортное средство на одной из улиц и скрылись.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем, совершенное группой лиц по предварительному сговору».