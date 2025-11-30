МВД: Мошенники заставили молодого уральца отдать им деньги и уехать на Сахалин

Как пояснили в ведомстве, 20-летний уралец поддался на уговоры мошенников и перевел им порядка 230 тысяч рублей. Однако на этом история не закончилась — злоумышленники убедили молодого человека уйти из дома и пересечь буквально полстраны.
Когда уралец пропал, тревогу забили его близкие. Полицейские начали поиски юноши и в итоге обнаружили его в Южно-Сахалинске.
Как выяснилось, молодой человек приехал сюда, чтобы ждать «дальнейших указаний» мошенников.
«Легенда злоумышленников настолько сильно вошла в сознание потерпевшего, что его отцу и следователям понадобилось провести продолжительную разъяснительную беседу для снятия психологического воздействия», — отметили в МВД.
Зачем мошенникам понадобилось отправлять обманутого за тысячи километров от дома — неизвестно.