МВД: Мошенники заставили молодого уральца отдать им деньги и уехать на Сахалин

Житель города Каменск-Уральский Свердловской области перевел деньги мошенникам и уехал по их указке на Сахалин. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД России.

Как пояснили в ведомстве, 20-летний уралец поддался на уговоры мошенников и перевел им порядка 230 тысяч рублей. Однако на этом история не закончилась — злоумышленники убедили молодого человека уйти из дома и пересечь буквально полстраны.

Когда уралец пропал, тревогу забили его близкие. Полицейские начали поиски юноши и в итоге обнаружили его в Южно-Сахалинске.

Как выяснилось, молодой человек приехал сюда, чтобы ждать «дальнейших указаний» мошенников.

«Легенда злоумышленников настолько сильно вошла в сознание потерпевшего, что его отцу и следователям понадобилось провести продолжительную разъяснительную беседу для снятия психологического воздействия», — отметили в МВД.

Зачем мошенникам понадобилось отправлять обманутого за тысячи километров от дома — неизвестно.