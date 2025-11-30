Один человек погиб и трое пострадали в страшном ДТП в Спасском округе

Смертельное ДТП произошло в Нижегородской области в ночь с 29 на 30 ноября. В аварии погиб один человек и трое пострадали, сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.
Согласно информации, авария случилась на подъезде к селу Татарское Маклаково в Спасском районе. 67-летний водитель на автомобиле Chevrolet Captiva на перекрестке не предоставил преимущество легковушке «Лада». В результате аварии погиб 25-летний водитель отечественного автомобиля.
Еще трое пассажиров «Лады» пострадали. 40-летнюю женщину, 43-летнего мужчину и 24-летнего мужчину госпитализировали с травмами в Сергачскую ЦРБ. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.