Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек погиб и трое пострадали в страшном ДТП в Спасском округе

Авария случилась на подъезде к селу Татарское Маклаково.

Источник: Комсомольская правда

Смертельное ДТП произошло в Нижегородской области в ночь с 29 на 30 ноября. В аварии погиб один человек и трое пострадали, сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Согласно информации, авария случилась на подъезде к селу Татарское Маклаково в Спасском районе. 67-летний водитель на автомобиле Chevrolet Captiva на перекрестке не предоставил преимущество легковушке «Лада». В результате аварии погиб 25-летний водитель отечественного автомобиля.

Еще трое пассажиров «Лады» пострадали. 40-летнюю женщину, 43-летнего мужчину и 24-летнего мужчину госпитализировали с травмами в Сергачскую ЦРБ. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.