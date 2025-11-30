Ричмонд
В Челябинской области седан залетел под грузовик, есть жертвы

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Нагайбакском районе.

В Челябинской области седан залетел под грузовик, есть жертвы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло вечером 30 ноября на втором километре дороги Фершампенуаз — Южный.

По предварительным данным, 72-летний водитель Datsun on-DO выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем, за рулем которого был 48-летний мужчина.

В результате водитель легковой машины от полученных травм скончался на месте, его пассажирка 1960 года рождения госпитализирована.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.