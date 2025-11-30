СМИ: дрон ударил по перевозившему нефть РФ турецкому танкеру

28 ноября в Черном море были атакованы морскими дронами танкеры Kairos и Virat, следовавшие в Россию. На судне Kairos произошло возгорание в районе машинного отделения, в то время как экипаж Virat сообщил о повреждениях корпуса, однако крупного пожара на борту не зафиксировано. Еще одна атака дронов на танкер Virat произошла утром 29 ноября. В итоге Анкара выразила обеспокоенность в связи с атаками на танкеры, в ходе которых под угрозой оказались жизни людей, судоходство и окружающая среда.