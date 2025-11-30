На Кубани ликвидируют два очага лесных пожаров

На территории Краснодарского края зафиксированы два лесных пожара, один из которых уже локализован. Об этом сообщили в региональных лесопожарных службах.
Одно из возгораний, возникшее в районе хутора Широкая Пшадская щель, взято под контроль на площади около 1,8 гектара.
Второй очаг возгорания зарегистрирован в Туапсинском лесничестве, в Георгиевском участковом лесничестве, вблизи населенного пункта Шепси.
Лесопожарные формирования ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» сосредоточили все силы и средства на локализации огня, который охватил площадь в 2,8 гектара.