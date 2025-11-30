Канализационный люк влетел в лобовое стекло машины с детьми в Красноярске

Канализационный люк в Красноярске влетел в лобовое стекло машины и чуть не убил маму с маленькими детьми. Об этом в воскресенье, 30 ноября, сообщил Telegram-канал Baza.
По словам мужа пострадавшей, его супруга Екатерина проезжала на машине вместе с детьми неподалеку от мэрии города на скорости примерно 50 километров часов. В правой стороне другой автомобиль проехал на высокой скорости и наехал на осколок канализационного люка, лежавшего на дороге. От этого люк вновь разломился на еще две части, одна из которых влетела в лобовое стекло и упала на пассажирское кресло.
Серьезных травм никто не получил: Екатерина отделалась царапинами, а дети сидели на заднем сиденье. Как люк оказался на проезжей части, неизвестно. Основной его фрагмент так и остался лежать на дороге. Женщина подала заявление в полицию, говорится в публикации.
