Канализационный люк влетел в лобовое стекло машины с детьми в Красноярске

По словам мужа пострадавшей, его супруга Екатерина проезжала на машине вместе с детьми неподалеку от мэрии города на скорости примерно 50 километров часов. В правой стороне другой автомобиль проехал на высокой скорости и наехал на осколок канализационного люка, лежавшего на дороге. От этого люк вновь разломился на еще две части, одна из которых влетела в лобовое стекло и упала на пассажирское кресло.