Seneweb: танкер Mersin терпит бедствие у берегов Сенегала

Напомним, 28 ноября управление мореходства Турции сообщило о возгорании танкера Kairos, следовавшего под флагом Гамбии, в 28 милях от турецкого берега из-за «внешнего воздействия». В тот же день ведомство сообщило, что атаке в Черном море подвергся танкер Virat, также следующий под флагом Гамбии.