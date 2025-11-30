Seneweb: танкер Mersin терпит бедствие у берегов Сенегала

На рейде столицы Сенегала Дакара груженный нефтепродуктами танкер Mersin подал сигнал бедствия, сообщил Seneweb.
По данным новостного портала, сигнал был передан 30 ноября, экипаж сообщил, что в машинное отделение поступает вода. Предположительно, танкер получило пробоину. Экипаж с танкера эвакуировали, пострадавших нет, говорится в статье.
Сообщается, что танкер находится в 24 км от Дакара. Управление по безопасности на море Сенегала принимает меры, чтобы не допустить разлива нефти.
Mersin принадлежит турецкой компании Be ikta Shipping и шел под флагом Панамы, пишет ТАСС со ссылкой на источники на Йоханнесбургской фондовой бирже. Судно вышло российского порта Тамань, на его борту находится нефть или нефтепродукты.
Напомним, 28 ноября управление мореходства Турции сообщило о возгорании танкера Kairos, следовавшего под флагом Гамбии, в 28 милях от турецкого берега из-за «внешнего воздействия». В тот же день ведомство сообщило, что атаке в Черном море подвергся танкер Virat, также следующий под флагом Гамбии.
Украинские спецслужбы фактически признали свою причастность к терактам против танкеров в Черном море и инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума, опубликовав в своих СМИ соответствующие видео, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.