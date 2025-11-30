Аэропорт Вильнюса вновь закрыли из-за неизвестных объектов в небе

Работа Вильнюсского международного аэропорта вновь приостановлена из-за обнаружения в его воздушной зоне неизвестных объектов, предположительно являющихся воздушными шарами или метеозондами. Об этом информирует пресс-служба воздушной гавани.
Известно, что следующие в Вильнюс рейсы будут временно перенаправлять на посадку в Каунас.
Напомним, что 29 октября литовское правительство приняло решение о временном закрытии границы с Белоруссией в связи с участившимися случаями контрабанды, осуществляемой с использованием воздушных шаров. Это, в свою очередь, приводило к неоднократным перерывам в работе Вильнюсского аэропорта.
Однако, в ночь на 20 ноября Литва досрочно открыла границу для транспортных средств. Премьер-министр Инга Ругинене объяснила это решение значительным уменьшением объемов контрабанды, переправляемой по воздуху, что, в свою очередь, привело к снижению угроз национальной безопасности, гражданской авиации и обществу.