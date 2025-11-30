Аэропорт Вильнюса вновь закрыли из-за неизвестных объектов в небе

Напомним, что 29 октября литовское правительство приняло решение о временном закрытии границы с Белоруссией в связи с участившимися случаями контрабанды, осуществляемой с использованием воздушных шаров. Это, в свою очередь, приводило к неоднократным перерывам в работе Вильнюсского аэропорта.