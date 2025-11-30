Ричмонд
Сумы остались без электричества, под Киевом света не было почти 30 часов

Часть города Сумы на севере Украины осталась без электроснабжения, а в городе Вишнёвое близ Киева свет отсутствовал почти 28 часов. Об этом сообщили местные энергетические службы.

Энергетики компании «Сумыоблэнерго» работают над восстановлением подачи электричества, в остальных районах Сум продолжают действовать графики почасовых отключений. В Вишнёвом, где перебои длились почти 28 часов, энергоснабжение уже восстановлено.

Проблемы с энергоснабжением наблюдаются и в западных регионах Украины. Ранее во Львове произошёл блэкаут из-за аварийных отключений впервые за несколько месяцев. Энергетики «Львовоблэнерго» ввели десять очередей веерных отключений и призвали жителей рационально использовать электроэнергию, избегая включения энергоёмких приборов.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.