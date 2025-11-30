Вертолет ВВС Шри-Ланки разбился во время тропического шторма, пилот погиб

Как пояснили военные, авиакатастрофа случилась во время выполнения вертолетом спасательной операции — он помогал эвакуировать жителей затопленных во время шторма районов. На борту находились пять человек, все они были ранены. Самые серьезные травмы получил пилот. Медики доставили его в больницу и сделали все возможное для спасения жизни, однако потерпели неудачу. В результате пилот скончался.