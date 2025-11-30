Ричмонд
Вертолет ВВС Шри-Ланки разбился во время тропического шторма, пилот погиб

Число жертв стихии на Шри-Ланке выросло до 334 человек.

На Шри-Ланке продолжает бушевать непогода. Тропический шторм «Дитва» уже унес жизни 334 человек. Также в ходе спасательной операции разбился вертолет Военно-воздушных сил острова, пилот не выжил. О ЧП сообщили представители ланкийских ВВС.

Как пояснили военные, авиакатастрофа случилась во время выполнения вертолетом спасательной операции — он помогал эвакуировать жителей затопленных во время шторма районов. На борту находились пять человек, все они были ранены. Самые серьезные травмы получил пилот. Медики доставили его в больницу и сделали все возможное для спасения жизни, однако потерпели неудачу. В результате пилот скончался.

Стихия бушует на Шри-Ланке уже шестой день подряд. Причиной стал мощнейший тропический циклон «Дитва», который уже привел к масштабным затоплениям и разрушениям на Шри-Ланке. Погибли не менее 334 человек, власти острова объявили режим чрезвычайной ситуации.

Ранее KP.RU писал, что тысячи граждан России заблокированы на курортах Шри-Ланки из-за разгула стихии. Многие из них вынуждены пережидать непогоду в гостиницах. Часть до сих пор ждет вылета в аэропорту Коломбо, так как рейсы перенаправляют в Матталу и Индию.