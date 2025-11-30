Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поезд сбил 14-летнего подростка на западе Москвы

В западной части Москвы поезд сбил 14-летнего мальчика. Об этом в воскресенье, 30 ноября, сообщает «МК».

В западной части Москвы поезд сбил 14-летнего мальчика. Об этом в воскресенье, 30 ноября, сообщает «МК».

Инцидент произошел около 19:00 на железнодорожной станции Мичуринец четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4).

На место оперативно прибыла медицинская бригада, сейчас врачи оказывают пострадавшему необходимую помощь. Полиция проводит расследование обстоятельств происшествия, говорится в материале.

Еще один инцидент произошел около станции МЦД-1 Дегунино. Там электричка сбила насмерть 23-летнюю девушку. Потерпевшая переходила ж/д пути и не увидела поезд.