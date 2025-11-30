Жена вице-президента Ирана погибла в ДТП под Тегераном

Ранее в Москве дважды за два месяца попадал в ДТП легендарный «Майбах», принадлежавший основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Автомобиль, оформленный на его внебрачного сына Олега Эйдельштейна, но используемый партией и членами семьи, в последний раз получил повреждения в ноябре, после чего был возвращён в штаб-квартиру ЛДПР без отправки в сервис.