Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жена вице-президента Ирана погибла в ДТП под Тегераном

Жена вице-президента Ирана Эсмаила Сагаба Эсфахани погибла в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Гармсар-Тегеран. Об этом сообщило официальное информагентство IRNA.

Источник: Life.ru

По предварительным данным, женщина скончалась на месте аварии. Трое детей и отец супруги вице-президента были доставлены в медицинский центр Гармсара для оказания неотложной помощи.

Ранее в Москве дважды за два месяца попадал в ДТП легендарный «Майбах», принадлежавший основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Автомобиль, оформленный на его внебрачного сына Олега Эйдельштейна, но используемый партией и членами семьи, в последний раз получил повреждения в ноябре, после чего был возвращён в штаб-квартиру ЛДПР без отправки в сервис.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше