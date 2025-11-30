Развожаев: В Севастополе ПВО отражает атаку ВСУ, ранена 15-летняя девочка

В Севастополе российские военные отражают атаку ВСУ. При атаке от осколков украинского снаряда пострадала 15-летня девочка. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, в Севастополе работают системы противовоздушной обороны (ПВО). к сожалению, не обошлось без пострадавших — ранения получил ребенок, девочка в тяжелом состоянии.
«В результате атаки ВСУ на Севастополь осколками от сбитой воздушной цели ранена 15-ти летняя девочка в парке Победы. Ребенок в тяжелом состоянии, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Сейчас её транспортируют в больницу. Нахожусь с главным врачом на связи», — написал в телеграм-канале глава Севастополя.
Он подчеркнул, что гражданские объекты в городе не пострадали.
13 ноября Михаил Развожаев сообщил, что российские силы ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ при отражении атаки на Севастополь. Известно, что украинские беспилотники были сбиты над акваторией Черного моря на значительном расстоянии от берега. Объекты гражданской инфраструктуры в результате атаки ВСУ и ликвидации дронов не пострадали.