В Дагестане неизвестный напал с ножом на сотрудников полиции, он ликвидирован

В результате нападения никто из полицейских не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

В Дагестане неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудников полиции на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Джемикентский». Об этом сообщило региональное МВД.

«Неизвестный, вооруженный ножом, совершил нападение на сотрудников полиции, несущих службу на контрольно-пропускном пункте “Джемикентский” в Дербентском районе…», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в соответствии с федеральным законом «О полиции» правоохранители применили огнестрельное автоматическое оружие. Нападавший с ножом получил смертельные ранения.

В МВД республики отметили, что среди правоохранителей пострадавших нет. Мотивы нападавшего выясняются.

Как писал сайт KP.RU, в мае в результате нападения троих неизвестных преступников на сотрудников ДПС в Дагестане погибли трое полицейских. Тогда в Махачкале произошла перестрелка сотрудников ДПС с неустановленными лицами. Злоумышленники скрылись на служебной автомашине, для их поимки был введен план «Перехват».