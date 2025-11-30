Развожаев: 15-летняя девочка серьезно ранена после атаки ВСУ на Севастополь

Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь. В результате тяжелые ранения получила 15-летняя девушка: ее задело осколками в городском парке Победы. Об этом в воскресенье, 30 ноября, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
— Ребенок в тяжелом состоянии, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Сейчас ее транспортируют в больницу. Нахожусь с главным врачом на связи, — написал глава региона в Telegram-канале.
Он также призвал жителей строго соблюдать меры безопасности и во время тревоги оставаться в укрытиях или безопасных местах. В 22:01 по московскому времени Развожаев объявил об отбое воздушной тревоги.
В ночь на 30 ноября ВСУ атаковали беспилотниками село Архангельское в Белгородской области, где в результате удара пострадала женщина.