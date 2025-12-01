В Самаркандской области мужчина поджёг два грузовика из-за конфликта с соседями

Vaib.uz (Узбекистан. 30 ноября). В соцсетях распространилось странное и пугающее видео, снятое камерой видеонаблюдения в Самаркандской области. На кадрах видно, как неизвестный поздно ночью обливает бензином два грузовых автомобиля, стоявших на стоянке, поджигает их и убегает. Из-за распространившегося пламени загорелась и ещё одна фура, находившаяся рядом.