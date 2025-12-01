В Самаркандской области мужчина поджёг два грузовика из-за конфликта с соседями

Как сообщили в УВД Самаркандской области, инцидент произошёл 28 ноября около 21:50 в махалле «Беклар» Тайлакского района.
По данным правоохранителей, между одним 40-летним мужчиной и двумя местными жителями 35 и 34 лет ранее возникли разногласия, которые переросли в ссору.
После конфликта разозлившийся 40-летний мужчина, взяв с собой двух своих сыновей — 20 и 18 лет, — облил бензином и поджёг грузовые автомобили, принадлежащие двум другим участникам спора.
Пожар удалось оперативно потушить. Спасатели предотвратили распространение огня на другие транспортные средства и находившиеся в них грузы.
29 ноября следственным отделом было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 173 Уголовного кодекса — «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время продолжаются предварительные следственные действия.