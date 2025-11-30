Директор Киркорова подрался с блогером Маратовичем на открытии ГУМ-катка

Концертный директор певца Филиппа Киркорова Максим Ситник едва не сорвал торжественное открытие ГУМ-катка в центре Москвы — он подрался с блогером Суадом Маратовичем. Об этом сообщил в воскресенье, 30 ноября, Telegram-канал Mash.
— Первый раз они сцепились на льду, второй раз — за его пределами. Суад обозвал Ситника, тот вырвался из рук окружения и набросился на него, — сказано в публикации.
Из-за этого мероприятие по открытию катка пришлось приостановить. Киркоров в потасовку не вмешивался и вскоре покинул мероприятие.
Суд огласил приговор актрисе Аглае Тарасовой, задержанной в столичном аэропорту с запрещенными веществами. 27 ноября Филипп Киркоров прокомментировал ситуацию со звездной коллегой. Он сказал, что нынешние правила требуют внимательности к любым предметам, которые предлагают передать или сохранить.
Артист отметил, что за границей могут попросить передать сумку или пакет, внутри которых может оказаться запрещенный предмет, из-за которого человек рискует получить реальный срок.