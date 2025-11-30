Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директор Киркорова подрался с блогером Маратовичем на открытии ГУМ-катка

Концертный директор певца Филиппа Киркорова Максим Ситник едва не сорвал торжественное открытие ГУМ-катка в центре Москвы — он подрался с блогером Суадом Маратовичем. Об этом сообщил в воскресенье, 30 ноября, Telegram-канал Mash.

Концертный директор певца Филиппа Киркорова Максим Ситник едва не сорвал торжественное открытие ГУМ-катка в центре Москвы — он подрался с блогером Суадом Маратовичем. Об этом сообщил в воскресенье, 30 ноября, Telegram-канал Mash.

— Первый раз они сцепились на льду, второй раз — за его пределами. Суад обозвал Ситника, тот вырвался из рук окружения и набросился на него, — сказано в публикации.

Из-за этого мероприятие по открытию катка пришлось приостановить. Киркоров в потасовку не вмешивался и вскоре покинул мероприятие.

Суд огласил приговор актрисе Аглае Тарасовой, задержанной в столичном аэропорту с запрещенными веществами. 27 ноября Филипп Киркоров прокомментировал ситуацию со звездной коллегой. Он сказал, что нынешние правила требуют внимательности к любым предметам, которые предлагают передать или сохранить.

Артист отметил, что за границей могут попросить передать сумку или пакет, внутри которых может оказаться запрещенный предмет, из-за которого человек рискует получить реальный срок.