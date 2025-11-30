Напавший с ножом на полицейских в Дагестане мужчина скончался по пути в больницу

Ранее в ведомстве сообщили, что около 21:00 по московскому времени неизвестный с ножом напал на правоохранителей, которые несли службу на КПП «Джемикентский» в Дербентском районе. Полицейские применили огнестрельное оружие. Нападавший получил смертельные ранения, среди сотрудников никто не пострадал, уточнили в Telegram-канале МВД.