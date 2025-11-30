Напавший с ножом на полицейских в Дагестане мужчина скончался по пути в больницу

Мужчина, который напал с ножом на сотрудников полиции на контрольно-пропускном пункте в Дагестане, скончался по дороге в больницу. Об этом в воскресенье, 30 ноября, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
— Нападавший умер по дороге в больницу, — рассказала собеседница РИА Новости.
Ранее в ведомстве сообщили, что около 21:00 по московскому времени неизвестный с ножом напал на правоохранителей, которые несли службу на КПП «Джемикентский» в Дербентском районе. Полицейские применили огнестрельное оружие. Нападавший получил смертельные ранения, среди сотрудников никто не пострадал, уточнили в Telegram-канале МВД.
27 ноября мужчина около полицейского участка по московскому району Гольяново достал из автомобиля два ножа и пошел в сторону машины сотрудников полиции. Его задержали, по факту произошедшего возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного СК РФ.
Ранее Щелковский городской суд приговорил к 3,5 года Сухроба Мусоева, который напал на сотрудника правоохранительных органов 1 сентября у торгового центра в Щелкове. Осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима.