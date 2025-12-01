Ричмонд
Силы ПВО за 3,5 часа уничтожили над Россией десять беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны ликвидировали десять беспилотников Вооруженных сил Украины над российскими регионами. Об этом в воскресенье, 30 ноября, сообщило Министерство обороны РФ.

— В период с 20:00 до 23:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены десять украинских БПЛА, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что девять дронов были ликвидированы над Белгородской областью и один — над акваторией Черного моря.

В этот же день ВСУ атаковали Севастополь. В результате тяжелые ранения получила 15-летняя девушка: ее задело осколками в городском парке Победы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. В 22:01 по московскому времени он объявил об отбое воздушной тревоги.

В ночь на 30 ноября ВСУ атаковали беспилотниками село Архангельское в Белгородской области, где в результате удара пострадала женщина.

