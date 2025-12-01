Российские ПВО перехватили десять украинских БПЛА

Десять украинских дронов не достигли своих целей.
Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников самолетного типа. Атаки были отражены в течение вечера над Белгородской областью и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«В период с 20.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Девять БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении Минобороны России в официальном telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 30 ноября российская ПВО сбила 33 украинских беспилотника: 16 — в Ростовской области, 7 — в Краснодарском крае, 3 — в Белгородской, 1 — в Курской области и 6 над Черным морем. Атаки ВСУ были зафиксированы в четырех регионах и над морской акваторией.