Система ПВО России сбила десять украинских БПЛА над Белгородчиной и Чёрным морем

Российские силы ПВО за три с половиной часа уничтожили десять украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: Life.ru

В оборонном ведомстве уточнили, что 30 ноября с 20:00 до 23:30 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили девять вражеских БПЛА над Белгородской областью и один над акваторией Чёрного моря. Все аппараты самолётного типа были полностью уничтожены.

Ранее Life.ru писал, что в Севастополе 15-летняя девочка получила тяжёлое ранение от осколков сбитой воздушной цели. Её эвакуировали в больницу. В городе перед этим была объявлена воздушная тревога, ПВО активно работала по целям над акваторией.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

