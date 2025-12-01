Система ПВО России сбила десять украинских БПЛА над Белгородчиной и Чёрным морем

В оборонном ведомстве уточнили, что 30 ноября с 20:00 до 23:30 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили девять вражеских БПЛА над Белгородской областью и один над акваторией Чёрного моря. Все аппараты самолётного типа были полностью уничтожены.
Ранее Life.ru писал, что в Севастополе 15-летняя девочка получила тяжёлое ранение от осколков сбитой воздушной цели. Её эвакуировали в больницу. В городе перед этим была объявлена воздушная тревога, ПВО активно работала по целям над акваторией.
