Украина и США провели переговоры в Майами

В Майами завершились переговоры между украинской делегацией и представителями США. В ходе общения с представителями СМИ государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио охарактеризовал состоявшуюся встречу как продуктивную.

Переговоры США и Украины назвали продуктивными.

В Майами завершились переговоры между украинской делегацией и представителями США. В ходе общения с представителями СМИ государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио охарактеризовал состоявшуюся встречу как продуктивную.

«Сегодня снова была очень продуктивная и полезная сессия», — сказал Рубио. Заявление он сделал после переговоров с украинской стороной.

Рубио добавил, что переговорный процесс требует дальнейшей интенсивной работы. Украинскую делегацию возглавил Рустем Умеров. Он отметил, что обсудили «все важные для стран вопросы».

Среди американских представителей были спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и зять американского лидера Джаред Кушнер. Главной темой переговоров стал мирный план. Диалог охарактеризовали как жесткий, но конструктивный.

