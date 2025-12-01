Ричмонд
Канализационный люк влетел в лобовое стекло машины с детьми в Красноярке

В Красноярске фрагмент канализационного люка влетел в лобовое стекло автомобиля, где находилась молодая мама с двумя детьми. К счастью, все выжили.

Кусок канализационного люка влетел в лобовое стекло автомобиля. Видео © Telegram / Baza.

Как рассказал Telegram-каналу Baza муж пострадавшей, его супруга Екатерина двигалась со скоростью 50 км/ч недалеко от мэрии, когда впереди идущая машина наехала на осколок люка. От удара фрагмент металла пробил лобовое стекло и влетел в салон, едва не попав в женщину. Она отделалась царапинами и шоком, а дети не пострадали только потому, что удар пришёлся на пустое пассажирское сиденье.

При этом другая часть люка так и осталась лежать на дороге, создавая угрозу для других автомобилистов.

Ранее Life.ru сообщал, что в Мурманской области на трассе перевернулся бензовоз, ДТП привело к разливу топлива. Движение на этом отрезке трассы было полностью прекращено. К месту происхождения прибыли специалисты-экологи для оценки нанесённого окружающей среде ущерба. Обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.

