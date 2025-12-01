Канализационный люк влетел в лобовое стекло машины с детьми в Красноярке

Как рассказал Telegram-каналу Baza муж пострадавшей, его супруга Екатерина двигалась со скоростью 50 км/ч недалеко от мэрии, когда впереди идущая машина наехала на осколок люка. От удара фрагмент металла пробил лобовое стекло и влетел в салон, едва не попав в женщину. Она отделалась царапинами и шоком, а дети не пострадали только потому, что удар пришёлся на пустое пассажирское сиденье.