Трамп признал коррупцию серьезным препятствием для переговоров по Украине

Трамп заявил, что коррупция на Украине осложняет урегулирование конфликта.
Коррупция является серьезной проблемой для Украины и негативно влияет на переговоры по урегулированию конфликта. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.
«Ситуация с коррупцией… она не помогает», — подчеркнул президент США, отмечая влияние этого явления на процесс урегулирования ситуации на Украине. Заявление было сделано в ходе общения с журналистами.
Вопрос коррупции неоднократно поднимался в контексте обсуждения политической и экономической ситуации на Украине. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что конфискация российских активов в Европе будет равносильна воровству и может быть сравнима с коррупционным скандалом в Киеве.
В Киеве сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) ранее осуществили обыски в помещениях, связанных с бизнесменом Тимуром Миндичем. Миндич попал в поле зрения правоохранительных органов в рамках расследования, которое ведет ФБР, — оно касается легализации незаконно полученных средств. Согласно имеющейся информации, в квартире Миндича могли проводиться неофициальные встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского и представителей его ближайшего окружения. На этих встречах, предположительно, обсуждались вопросы, связанные с коррупционными схемами.