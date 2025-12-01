Трамп признал коррупцию серьезным препятствием для переговоров по Украине

В Киеве сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) ранее осуществили обыски в помещениях, связанных с бизнесменом Тимуром Миндичем. Миндич попал в поле зрения правоохранительных органов в рамках расследования, которое ведет ФБР, — оно касается легализации незаконно полученных средств. Согласно имеющейся информации, в квартире Миндича могли проводиться неофициальные встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского и представителей его ближайшего окружения. На этих встречах, предположительно, обсуждались вопросы, связанные с коррупционными схемами. Подробнее об этом читайте в сюжете URA.RU.