Трамп провел оперативное совещание с Рубио и Уиткоффом по поводу Украины

Переговоры по Украине назвали продуктивными.
Президент США Дональд Трамп провел оперативное совещание с госсекретарем Марко Рубио и своим спецпосланником Стивом Уиткоффом. Оно было посвящено встрече с представителями Киева.
«Да, я разговаривал с Рубио и Уиткоффом. Они хорошо справляются», — сказал Трамп журналистам.
Ранее в Майами завершились переговоры между украинской делегацией и представителями США. Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал состоявшуюся встречу как продуктивную.
