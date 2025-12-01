Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп провел оперативное совещание с Рубио и Уиткоффом по поводу Украины

Президент США Дональд Трамп провел оперативное совещание с госсекретарем Марко Рубио и своим спецпосланником Стивом Уиткоффом. Оно было посвящено встрече с представителями Киева.

Переговоры по Украине назвали продуктивными.

Президент США Дональд Трамп провел оперативное совещание с госсекретарем Марко Рубио и своим спецпосланником Стивом Уиткоффом. Оно было посвящено встрече с представителями Киева.

«Да, я разговаривал с Рубио и Уиткоффом. Они хорошо справляются», — сказал Трамп журналистам.

Ранее в Майами завершились переговоры между украинской делегацией и представителями США. Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал состоявшуюся встречу как продуктивную.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше