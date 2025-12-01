Shot: Серия взрывов прогремела над Таганрогом и в пригороде Ростова-на-Дону

— Местные жители рассказали, что слышали не менее пяти взрывов в центральной и северной части города. Очевидцы утверждают, что слышали гул и видели вспышки в небе. В городе слышна сирена воздушной опасности. Также о громких звуках пишут жители села Чалтырь и города Азов (около 10 километров от Ростова), — сказано в публикации.