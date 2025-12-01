Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Москвичку экстренно прооперировали после удаления зубов мудрости

Женщину экстренно прооперировали в столице после удаления зубов мудрости в частной стоматологии. Об этом в воскресенье, 30 ноября, сообщил Telegram-канал Shot.

Женщину экстренно прооперировали в столице после удаления зубов мудрости в частной стоматологии. Об этом в воскресенье, 30 ноября, сообщил Telegram-канал Shot.

35-летняя москвичка обратилась в частную клинику. Во время удаления зубов она почувствовала, что врач воткнул инструмент ей в горло. Через сутки у нее стало болеть горло, появился отек в области лимфоузла. На третий день пациентка снова пришла к стоматологу с жалобой, но тот не увидел ничего подозрительного в ее состоянии.

Спустя еще два дня женщина уже страдала от опухшей щеки и сильных болей. Ее срочно госпитализировали в тяжелом состоянии с острым гнойным воспалением.

Челюстно-лицевой хирург провел экстренную операцию. Она пробыла в больнице пять дней, а частная клиника вернула ей деньги за удаление зубов. Москвичка собирается также добиться компенсации за реабилитацию, говорится в публикации.

Врач частной стоматологической клиники в Башкирии забыл во рту пациентки иглу, которая позже мигрировала в кишечник. Об этом 9 сентября сообщили в Telegram-канале Ufa Rb.