Shot: Москвичку экстренно прооперировали после удаления зубов мудрости

35-летняя москвичка обратилась в частную клинику. Во время удаления зубов она почувствовала, что врач воткнул инструмент ей в горло. Через сутки у нее стало болеть горло, появился отек в области лимфоузла. На третий день пациентка снова пришла к стоматологу с жалобой, но тот не увидел ничего подозрительного в ее состоянии.